Переговоры по освобождению постоянно продолжаются.

С начала полномасштабной войны, с 24 февраля, Украине удалось вернуть 978 военнопленных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"Во время очередного 28-го обмена военнопленными домой удалось вернуть еще 10 воинов ВСУ, таким образом от 24 февраля Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при участии СБУ, ГУР МО, Минобороны и других структур вернул в общем 978 защитников Украины", - рассказал Дехтяренко.

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что среди этих людей 99 гражданских.

"Переговоры по освобождению и обмены наших военнопленных постоянно продолжаются", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Обмены пленными

Как сообщал УНИАН, 26 октября состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной, во время которого домой удалось вернуть 10 бойцов - одного офицера и девять рядовых и сержантов.

17 октября в офисе президента Украины сообщили, что Украина освободила из российского плена 108 женщин. Из них - 35 защитниц из Вооруженных сил Украины, 32 - Военно-морских сил, 12 - тероборони, 8 - Нацгвардии, включая 2 из "Азова", 5 - Госспецслужбы транспорта, 4 Госпогранслужбы, а также 12 гражданских.

21 сентября из российского плена вернули 124 офицера и пятерых наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волина" из 36-й бригады морской пехоты, Святослава Пономаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову.

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