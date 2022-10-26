В среду, 26 октября, состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной.
Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих.
"Среди них есть один офицер и 9 рядовых и сержантов. Также было передано тело американского добровольца, ветерана армии США Джошуа Алана Джонса, который воевал за Украину и погиб в бою с оккупантами", – сообщил он.
Освобождение украинцев из российского плена – важные новости
Как сообщали в Министерстве обороны Украины, по состоянию на начало октября проведено 24 обмена, в результате которых из российского плена освободили 808 человек.
В четверг, 13 октября, удалось вернуть 20 человек. А 11 октября в результате обмена удалось освободить 32 наших воинов и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.
Еще один обмен состоялся 29 сентября – Украина вернула двух гражданских и четырех морских пехотинцев.
21 сентября состоялся масштабный обмен, во время которого из плена противника вернулись 215 воинов. В частности, удалось освободить пятерых командиров. Они находятся под личной протекцией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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