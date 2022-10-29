Из плена удалось вернуть на этот раз 12 бойцов НГУ, 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТрО, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

В результате очередного обмена пленными домой вернулись 52 украинца, в том числе двое "азовцев" и моряк с острова Змеиный.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале, разместив соответствующие фото.

"Наши возвращаются домой. Провели очередной обмен пленных. Удалось освободить 52-х наших людей - офицеров, медиков, сержантов и солдат. Среди них - 12 бойцов НГУ, включая двух "азовцев", 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТрО, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских", - отметил Ермак.

По его словам, домой возвращаются, в том числе, защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизни.

"Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали", и молодого военного хирурга 65-го военного мобильного госпиталя. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена, и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный", - написал Ермак.

Он сообщил, что также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне.

"Мы не останавливаемся и продолжаем выполнять задание президента "вернуть домой всех украинцев". Спасибо Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. У нас еще много работы, но имеем важный результат - наши дома. Вернем всех", - отметил Ермак.

Украина возвращает пленных из России: что известно

Как сообщал УНИАН, 26 октября состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной, во время которого домой удалось вернуть 10 бойцов - одного офицера и девять рядовых и сержантов.

17 октября Украина освободила из российского плена 108 женщин. Из них - 35 защитниц из Вооруженных сил Украины, 32 - Военно-морских сил, 12 - тероборони, 8 - Нацгвардии, включая 2 из "Азова", 5 - Госспецслужбы транспорта, 4 Госпогранслужбы, а также 12 гражданских.

27 октября спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко сообщил, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля, Украине удалось вернуть 978 военнопленных.