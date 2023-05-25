Украина вернула 106 своих защитников.

Обнародованы уникальные кадры обмена, во время которого Украина вернула домой 106 военнослужащих.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили, что каждый обмен отличается от другого, но все одинаковы по эмоциям. "Пьянящая радость от воли. Пусть ранения и травмы - физические и душевные - еще болят, но родная земля и люди сделают все, чтобы они быстрее заживали", - говорится в сообщении.

В результате обмена удалось вернуть восемь офицеров и 98 военнослужащих рядового и сержантского состава. Также были репатриированы тела двух иностранцев и украинки.

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Обмены пленными с Россией: что известно

Сегодня стало известно об обмене с Россией, во время которого удалось вернуть 98 военнослужащих Вооруженных сил Украины, семеро пограничников и одного военнослужащего Государственной специальной службы транспорта. По меньшей мере семеро из них травмированы.

По данным координационного штаба, на сегодня Украина уже вернула 2 тысячи 430 человек, в том числе 139 мирных украинцев.

В начале марта сообщалось, что с 24 февраля 2022 года удалось вернуть с временно оккупированных территорий тела 1 тысячи 426 защитников.

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