Президент призвал украинцев не паниковать, сохранять спокойствие и холодную голову

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риски от российской агрессии существуют уже не первый год, и они не стали больше.

Об этом шла речь в его видеообращении, опубликованном 19 января.

"Информационное пространство заполнено подобными сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра, в любой момент, и это уже точно... А еще точно то, что мы якобы не готовы, но вроде бы нас не оставят одних, что все в мире нас поддерживают, но все в Украине будут мобилизованы. Хотя все это еще не точно. Всю эту риторику в официальных политических заявлениях, в новостях СМИ, в слухах у подъезда объединяет один логичный вопрос: а в чем, собственно, новость? Разве это не реальность уже 8 лет, разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше. Больше стал ажиотаж вокруг них", - сказал Зеленский.

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Он указал, что сейчас активно нападают "не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы было постоянное ощущение тревоги, а также эмоции инвесторов и конъюнктура для бизнеса, ослабить Украину, чтобы принудить к уступкам, создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее".

Как подчеркнул Зеленский, сейчас единственный повод для паники - если после 8 лет войны граждане поддадутся панике, начнут снимать со счетов деньги, "снимать" все с полок магазинов, распространять фейки и страшилки.

"Всем нашим гражданам, особенно пожилого возраста, нужно это понять, нужно выдохнуть, успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками. Всем СМИ быть именно средствами массовой информации, а не массовой истерии. В погоне за хайпом не помогать врагу", - подчеркнул президент.

Он призвал сохранять спокойствие, холодную голову, уверенность в своих силах, в нашей армии, в нашей Украине.

"Не накручивать самих себя, на все реагировать мудро, не эмоционально, головой, не сердцем, не кричать "все пропало", а знать, что все под контролем и все идет по плану", - просит президент.

Напомним, по данным разведки Министерства обороны Украины, Российская Федерация почти завершила процесс стягивание войск к украинским границам. Сейчас там сосредоточено более 127 000 военных.

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