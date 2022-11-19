В оккупированном населенном пункте на территории больницы враг расположил около пяти автомобилей.

Российские оккупанты в захваченном поселке городского типа Михайловка Запорожской области спрятали свою военную технику вблизи роддома.

В Михайловке во дворе на территории больницы находились машины противника, об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"В пгт Михайловка во дворе на территории больницы расположены около пяти автомобилей захватчиков", - говорится в сообщении.

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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что в захваченный город привезли более десяти российских захватчиков с травмами различной степени тяжести. По его словам, травмированных врагов якобы доставали из-под завалов в школе в Михайловке.

Ситуация в Запорожской области во время войны с Россией - важные новости

Как сообщал УНИАН, ночью 18 ноября враг нанес ракетный удар по Запорожью, поврежден объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают спасатели.

Ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что по неофициальным сведениям, враг оживился в Запорожской области - пошел в атаку под городом Гуляйполе.

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