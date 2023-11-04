Россияне наступают со стороны Лимана Первого в направлении Шевченко.

Купянско-Лиманское направление сейчас является одним из самых напряженных участков фронта. Группировка российских оккупационных войск там насчитывает около 120 тысяч военных.

Об этом заявил эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт Дмитрий Снегирев. Он подчеркнул, что россияне наступают со стороны Лимана Первого в направлении Шевченко в попытке улучшить свое положение. По словам эксперта, россияне имеют определенные тактические успехи, однако речь идет не о прорыве на Купянск, как утверждают оккупанты.

В то же время на Лиманском направлении ситуация резко обострилась.

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"Оккупанты пытаются решить для себя несколько задач. Выход непосредственно на Лиман – ключевой пункт украинской обороны и ключевой транспортный хаб и возможность прорыва украинской обороны в районе Белогоровки с целью создания оперативного окружения украинских войск в районе Северска", – сказал Снегирев.

По словам эксперта, изменений на линии соприкосновения там нет. Кроме того, украинские защитники успешно поражают тыл противника.

"Следует отметить успешный характер нанесения удара Вооруженными силами Украины на данном участке фронта по тыловой инфраструктуре оккупантов на территории Луганской области. В частности, был уничтожен полевой склад боеприпасов в Рубежном и нанесено огневое поражение по местам постоянной дислокации оккупационных войск в Кременной и Лисичанске. Можем говорить о том, что осведомленность украинского разведывательного сообщества на достаточно высоком уровне. Плюс, соответственно, средства поражения, которые позволяют контролировать тыловые базы", – добавил Снегирев.

Ситуация на фронте: подробности от Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток, 4 ноября, на фронте произошло 71 боевое столкновение. В частности, оккупанты пытались вернуть позиции возле Клещиевки и Андреевки (Донецкая область).

Между тем украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения врага. В свою очередь, подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство захватчиков.

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