Декабрь может стать рекордным по количеству уничтоженных оккупантов, отмечает эксперт.

С начала декабря потери РФ в живой силе очень высоки – на уровне рекордного ноября, в то же время потери в технике снизились. Военный эксперт Александр Коваленко проанализировал эти тенденции и объяснил, о чем это может свидетельствовать.

Так, он отметил, что за первую половину декабря потери российских оккупационных войск составили 14 тысяч 780 человек, что сопоставимо с темпами и объёмами потерь ноября, когда был установлен абсолютный рекорд потерь оккупантов - 28 тысяч 550.

"При этом, снижается показатель потерь в технике, танках, ББМ, артиллерии. По потерям танков пиковым был октябрь, самый разгар наступления на Авдеевку, в то время как в ноябре потери снизились на 40%. Снижение потерь в танках у РОВ, по сравнению с ноябрём, может составить 10-20%", - пишет Коваленко.

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В то же время он отмечает, что это не связано с более эффективным использованием техники оккупантами.

"Это происходит не потому, что они стали эффективнее использовать механизированную компоненту, нет. А потому, что с ноября именно пехотная компонента становится у РОВ основной при штурмовых действиях. Что же до техники, то её стараются меньше сейчас выводить в "поля", накапливая для попытки более мощных прорывов. В районе той же Авдеевки, например", - пишет эксперт.

Он отмечает, что такая тенденция приводит к тому, что рост потерь РОВ в ближайшее время будет неизменно высоким и декабрь вполне может стать рекордным по количеству уничтоженных оккупантов.

Потери России в Украине - последние данные

За прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины уничтожили 930 оккупантов, доведя общую цифру потерь почти до 345 тысяч.

При этом на самом горячем направлении - Таврийском - потери России за сутки составляют 413 оккупантов и 19 единиц техники.

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