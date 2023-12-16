В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за прошедшие сутки уменьшилось количество боевых столкновений с российскими оккупантами.
В то же время противники продолжают осуществлять артиллерийские обстрелы и атаки силами пехоты, поделился командующий ОСГВ "Таврия" - бригадный генерал Александр Тарнавский на своем канале в Telegram.
Офицер отметил, что украинские воины стойко держат оборону и активно действуют на определенных направлениях. По его данным, потери России за сутки в этой операционной зоне составляют 413 оккупантов, кроме того, ликвидировано 19 единиц вражеской техники.
"Количество боестолкновений и вражеских авиаударов в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки уменьшилось... За прошедшие сутки российские захватчики нанесли шесть авиаударов, провели 55 боевых столкновений и совершили 601 артобстрел", - написал Тарнавский.
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Напомним, 15 декабря Александр Тарнавский сообщил, что в течение последних трех дней российские захватчики пытаются осуществлять усиленные штурмы в Донецкой области.
Противники сильно получают "по зубам" от Сил обороны Украины. Генштаб Вооруженных сил сообщил, что потери врага на 16 декабря 2023 года уже составляют примерно 344 820 захватчиков.