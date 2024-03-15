Трьом пострадавшим оказывают помощь медики.

Российские оккупанты в ночь на 15 марта ударили по Винницкой области дронами. В результате атаки погибли два человека.

"В результате вражеской атаки погиб 52-летний мужчина, его 53-летняя жена скончалась в больнице. Их 26-летнего сына удалось извлечь из-под завалов. Сейчас ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Кроме того, в Тульчинском районе поврежден легковой автомобиль, возле которого находились двое парней - 16 и 17 лет. Их госпитализировали.

Также правоохранители опубликовали видео, на котором запечатлены первые минуты после прибытия полиции на место циничного убийства украинцев россиянами.

Удар России по Винницкой области - главные новости

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов заявил, что в Винницкой области один человек погиб, еще четверо ранены в результате удара дрона в жилой дом.

Трагедия произошло во время воздушной тревоги, которую объявили в 20:30. На месте происшествия велись работы по разбору завалов, а на месте работали все необбходимые спецслужбы.

Позже руководитель Винницкой областной военной администрации сообщил, что в больнице умерла пострадавшая от российского дрона женщина.

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