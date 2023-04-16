Уже разобрано более 100 тонн разрушенных строительных конструкций, отметили в ГСЧС.

На месте вражеского удара в Славянске продолжаются спасательные работы, под завалами могут быть еще четыре человека.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. "По состоянию на 8:00 на месте разрушенного в результате обстрела 5-этажного дома продолжаются аварийно-спасательные работы. По информации Национальной полиции, под завалом возможно пребывание еще четыре человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проведен разбор 107 тонн разрушенных строительных конструкций, работы продолжаются. "Два человека спасены, тела шести подняты из-под завалов разрушенной пятиэтажки...", - напомнили в ГСЧС.

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Обстрел Славянска - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 14 апреля российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области. Россияне выпустили по городу по меньшей мере семь ракет С-300. Шесть попали по жилому сектору, еще одна - в территорию ландшафтного парка.

Враг попал в три пятиэтажных дома: один дом частично разрушен, а в двух - произошел пожар. По последним данным, известно о 11 погибших и 23 раненых.

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