Противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понес потери и отступил, отметили в Генштабе нашей армии.

Российские оккупанты штурмуют город Северодонецк и поселок городского типа Камышеваха Луганской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

"На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок, понес потери и отошел. На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Бобровое и Устиновка, успеха не имеет. На Бахмутском направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Камышеваха с целью взятия под контроль города, имеет частичный успех, бои продолжаются. Вел штурм в направлениях населенных пунктов Нагорное и Белогоровка, в результате нанесения огневого поражения нашими подразделениями отошел", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстреливал украинские войска из артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Пески, Авдеевка, Успеновка, Угледар, Новоселка и Орехов.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Осуществляет пополнение запасов.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки войны Украины с Россией противник увеличил число обстрелов позиций защитников нашего государства на Южнобугском направлении.

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