В Минобороны России утверждают, что ликвидировали безэкипажные катера.

Российские оккупанты обвинили украинскую сторону в попытке атаки беспилотными катерами на пункт базирования Черноморского флота, который находится в захваченном РФ Крыму - в Севастополе.

В Минобороны РФ утверждают, что украинские силы в ночь на понедельник, 24 апреля, пытались атаковать пункт базирования ЧФ "тремя безэкипажными быстроходными катерами".

"Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены", - заявили в российском ведомстве.

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В министерстве также утверждают, что российская сторона не понесла никаких потерь.

Взрывы в Севастополе сегодня ночью - что нужно знать

Пособник РФ, так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев пожаловался, что 24 апреля в 3:30 город был атакован двумя надводными дронами. По словам псевдочиновника, один беспилотник ликвидировали силы противоподводно-диверсионного обеспечения, а один якобы взорвался сам.

Развожаев также утверждал, что в результате атаки беспилотниками нет поврежденных объектов.

По сведениям СМИ, в Севастополе слышали два взрыва и стрельбу. Журналисты узнали, что звуки взрывов звучали из района, в котором находятся воинские части, - недалеко от Нахимовского училища и Стрелецкой бухты.

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