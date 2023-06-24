На войне нужно засунуть свои политические амбиции в "з*дницу", подчеркнул бывший глава "Роскосмоса".

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который якобы принимает участие в войне РФ против Украины, не поддержал мятеж, организованный главарем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Бывший чиновник написал в Telegram, что во время войны необходимо забыть о своих политических амбициях, а также обвинил Пригожина в пособничестве противнику.

"…чем бы ни объяснялся вооруженный мятеж, это все же именно вооруженный мятеж в тылу воюющей армии. На войне надо засунуть свои политические амбиции в з*дницу и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть ничто иное как пособничество врагу", - отметил Рогозин.

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Евгений Пригожин 23 июня озвучил очень громкое обвинение в сторону российского Минобороны - утверждал, что подконтрольные ведомству военные обстреляли "вагнеровцев". После этого члены ЧВК "Вагнер" якобы решили наказать российское военное руководство за ликвидированных пособников и уничтоженные жизни десятков тысяч солдат РФ.

СМИ узнали, что наемники уже сбили три вертолета и захватили военные объекты, расположенные в Ростове-на-Дону. По неподтвержденным данным, колонна ЧВК "Вагнер" двигалась в сторону Москвы.

В Москве и Московской области, а также в Воронеже уже ввели режим контртеррористической операции.

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