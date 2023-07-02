Диктатор сейчас не смог бы подорвать Каховскую дамбу, считает политолог.

После того, как российская частная военная компания "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин, устроила в РФ мятеж, диктатора Владимир Путин больше не может организовывать техногенные катастрофы.

Сейчас лидер россиян даже не смог бы подорвать Каховскую дамбу, рассказал политолог Андрей Пионтковский в интервью американскому коллеге Питеру Залмаеву. По словам Пионтковского, приказы Путина не будут выполнять.

"…он уже не сможет организовать никакой техногенной катастрофы - на Запорожской АЭС или на титановом заводе, потому что его приказы не будут выполняться... Он уже не может отдавать приказы, зная, что они не будут выполнены…", - заявил собеседник.

Бунт "Вагнера" в РФ и его последствия - что нужно знать

Подконтрольные Евгению Пригожину члены ЧВК "Вагнер" 24 июня устроили в РФ "горячий" день - взяли под контроль военные объекты в Ростове-на-Дону и в Воронеже, сбили военный самолет и несколько вертолетов и выдвинулись колоннами в сторону Москвы.

Мятеж начался после того, как наемники обвинили подконтрольных Минобороны РФ российских солдат в ударе по их тыловым лагерям, уничтожении большого количества оккупантов и пригрозили наказанием.

Бунт после стремительного начала быстро завершился - в тот же день Пригожин унял своих пособников после телефонной беседы с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенко, которая состоялась с ведома Владимира Путина. Наемникам дали гарантии безопасности и пообещали дать возможность отправиться на беларускую территорию.

Стоит отметить, что Путин достаточно мягко отреагировал на бунт в РФ, в частности, жаловался на "предательство". Cоветник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что лидер россиян после мятежа потерял контроль.

Справка УНИАН. Россияне с марта 2022 года контролируют Запорожскую атомную электростанцию и заминировали ее. Украинская сторона предупреждала, что РФ способна совершить теракт на Запорожской АЭС.

В Крыму, который россияне оккупировали еще в 2014 году, находится крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы - завод "Крымский титан". Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что оккупанты готовят теракт на этом предприятии.

Напомним, россияне уже спровоцировали страшную техногенную катастрофу - в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции, и вода из Каховского водохранилища начала затапливать десятки населенных пунктов. В результате катастрофы есть жертвы. Уже подсчитано, что сумма прямых убытоков, нанесенных Украине в результате подрыва ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

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