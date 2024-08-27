Вчера враг попал по промышленному объекту на Полтавщине.

В больнице умерли трое из пяти госпитализированных полтавчан, которые вчера пострадали в результате массированной атаки россиян. Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин.

"К сожалению, в больнице умерли трое гражданских людей, которые вчера пострадали в результате массированной вражеской атаки... За жизнь еще двух человек врачи продолжают бороться", - написал он.

Массированная атака РФ 26 августа

Как сообщал УНИАН, вчера Пронин сообщил о прилете, отметив, что враг попал по промышленному объекту на Полтавщине. Он отметил, что в результате этого травмированы пять человек.

Видео дня

26 августа россия запустила по Украине 236 средств воздушного нападения. Силами ПВО были обезврежены 102 ракеты и 99 БПЛА. Это была одна из крупнейших комбинированных ракетно-дронных атак РФ за все время войны. Россияне атаковали большинство регионов Украины.

По состоянию на вчерашний вечер было известно, что в результате атаки по Украине погибли 7 человек (из которых 2 умерли в больнице) и 47 пострадали, в том числе 4 детей 2014, 2017 и 2024 г.р.

Враг пытался нанести максимальный ущерб критической инфраструктуре Украины, в частности топливно-энергетическому комплексу.

Вас также могут заинтересовать новости: