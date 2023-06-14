По предварительным данным, ПВО сбила две ракеты.

В ночь на среду, 14 июня, в Одессе раздались громкие взрывы.

Согласно карте воздушных тревог, сигнал об опасности звучал в городе и области с 02:26 до 02:53. местные жители сообщили, что слышали мощные взрывы. Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале призвал оставаться в укрытиях и не снимать работу украинских защитников.

Впоследствии он призвал ждать официальную информацию. "Ракетная атака была, угроза была. Все остальное - официальные источники информации", - добавил он.

Обновлено в 04:10: Как сообщили в оперативном командовании "Юг", оккупанты нанесли по Одессе удар "Калибрами" из акватории Черного моря.

"Работали силы противовоздушной обороны. По предварительным данным, две ракеты сбиты. В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети", - заявили военные.

Пока информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Ракетная угроза с моря: что известно

Напомним, вчера вечером в оперативном командовании "Юг" сообщили, что российские оккупанты вывели в Черное море два ракетоносителя, снаряженные 16 "Калибрами". В Азовском море на дежурстве находился один корабль, без ракетоносителей.

Уже впоследствии военные предупредили, что группировка в Черном море увеличилась - захватчики добавили к нему подводную лодку. Тогда суммарный залп "Калибров" увеличился до 20 единиц.

Как сообщил УНИАН, 10 июня российские захватчики атаковали Одессу беспилотными летательными аппаратами и ракетами. В результате атаки погибли три человека, еще 26 получили ранения.

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