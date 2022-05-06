Глава военной администрации области призвал не распространять непроверенную информацию.

Российские оккупанты вечером 6 мая ракетами обстреляли Одесский район.

Об этом сообщил председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По его словам, две вражеские ракеты были выпущены сегодня во второй половине дня по Одесскому району.

"Люди не пострадали", - сказал Марченко.

При этом, он не уточнил, каковы последствия ракетного удара. Глава военной администрации области призвал не распространять непроверенную информацию и следить за официальными страницами государственных органов власти.

В свою очередь, спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что сегодняшний обстрел региона имел бы куда худшие последствия, если бы не хорошая работа украинской ПВО.

Кроме того, Братчук заявил, что оккупанты пытаются вести более интенсивную воздушную разведку.

Как известно, 2 мая российские оккупанты атаковали Одессу ракетами с моря, в результате чего погиб 15-летний подросток, который бежал предупредить о сигнале воздушной тревоги соседей.

23 апреля российские ракеты попали в жилую многоэтажку, где погибли 8 человек, в том числе молодые супруги, а также 3-месячный младенец с матерью и бабушкой.

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