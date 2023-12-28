В регионе из-за вражеских обстрелов погибли более полусотни гражданских лиц.

В Одесской области во время полномасштабной войны разрушены сотни важных инфраструктурных объектов и жилых домов, погибло более полусотни мирных жителей, в том числе – дети.

Об этом во время брифинга рассказал руководитель Одесской областной прокуратуры Игорь Домущей. По его словам, на территории Одесской области с 24 февраля 2022 года задокументировано более 200 обстрелов объектов гражданской и критической инфраструктуры. В частности, было 113 обстрелов ракетами воздушного, морского и наземного базирования - речь идет о более 200 ракетах, без учета сбитых силами ПВО. Также враг нанес 80 ударов беспилотниками, совершил две авиационные бомбардировки и 7 обстрелов корабельной артиллерией. Из-за этого погибли 55 гражданских, среди которых двое - дети, ранен 241 гражданский, в том числе 27 детей.

По данным чиновника, пострадало имущество более 9 тыс. жителей региона. В частности, существенно повреждено более 300 частных жилых домов и квартир, а 53 - полностью уничтожены. От взрывной волны пострадало еще более 6 тыс. квартир, домов, учебных заведений.

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Как отметил прокурор, также разрушены и повреждены здания 39 баз отдыха в прибрежной зоне, принадлежащие частным предприятиям.

"Кроме того, уничтожено более 130 торговых павильонов в прибрежной зоне, промрынка "7-й километр", десятиэтажное здание бизнес-центра в Одессе", - рассказал прокурор.

Полностью уничтожены складские помещения более 70 частных предприятий и хозяйств, склады логистического центра большого супермаркета, торговый центр, в котором хранило имущество и работали более 300 частных предприятий, а также - здание продуктового гипермаркета "Фоззи".

Существенные повреждения получили международный аэропорт "Одесса", Одесский нефтеперерабатывающий завод, частные нефтегазовые предприятия, подъемный мост через Днестровский лиман и железнодорожный мост ветки Арциз-Измаил, зерновой элеватор в городе Арциз, семь комплексов электроподстанций, Одесский припортовый завод, опытное хозяйство им. Суворова Института сельского хозяйства Причерноморья Национальной академии аграрных наук и другие фермерские объекты.

"В печальном перечне-портовая инфраструктура в Одессе, городах Черноморск, Измаил, Рени и тому подобное. Кроме того-объекты ЧАО "Одесский портовый холодильник", ООО" Евротерминал", железобетонный завод" Хай-Рейз Констракшнз холдинг", учебные заведения, в том числе здания общежитий, международный пункт пропуска - паромная переправа" Орловка-Исакча", Чао" Дунайсудоремонт", Черноморский судоремонтный завод и многие другие", - рассказал Домущей.

Кроме того, значительные разрушения получили Одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор, Свято-Иверский мужской монастырь и более 30 зданий, которые являются памятниками архитектуры XIX-XX века.

По словам прокурора, во время расследования уголовных производств по фактам нарушения законов и обычаев войны в общей сложности изъято более 8200 обломков ракет, бомб, снарядов и т.д., в том числе обломки запрещенных международными конвенциями кассетных бомб.

Именно кассетную бомбу захватчики сбросили в начале полномасштабного вторжения на курортный Залив, в результате попадания там поврежден дом и в радиусе 800 метров по жилому массиву разлетелись около 280 противотанковых кассетных элементов ПТАБ-1м.

"Продолжается истребование и проработка информации относительно примененных средств поражения, места и орудий их запуска, маршрутов их прилета, сведений об их происхождении, военных подразделений врага, применивших такие средства поражения, и их командования", - подчеркнул руководитель областной прокуратуры.

В частности в Одесской области сейчас расследуется в 139 таких дел, которые распределяются на 3 группы. Первая - по фактам массированных ракетных обстрелов курортной зоны побережья, в частности, жилой застройки в пгт Сергеевка, что привело к гибели 22 человек в результате попадания крылатой ракеты в многоэтажный дом. Вторая - по фактам обстрелов энергетической инфраструктуры региона в зимний период в конце 2022 года и в начале 2023 года. Третья - по фактам массированных обстрелов с применением БПЛА типа Shahed портовой и зерновой инфраструктуры Одесской области с целью усложнения работы временного "зернового коридора".

В то же время прокурор отметил, что часть производств объединены с другими с учетом времени и мест обстрела и примененного оружия.

В прокуратуре УНИАН уточнили, что дела относительно ударов по военной инфраструктуре региона и гибели (ранения) людей во время обстрелов этих объектов расследуются по процессуальному руководству Специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Удары по Одессе

В сентябре на морском вокзале в Одессе РФ разрушила ракетой большой гостиничный комплекс "Одесса "(ранее – "Кемпински"), построенный более 20 лет назад на территории Морского вокзала Одесского торгового порта.

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