Враг может совершить повторные атаки в течение ночи.

Сегодня, 22 декабря, вечером российская армия нанесла дроновый удар по Одесской области. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"Враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. Все 7 вражеских целей сбиты силами противовоздушной обороны. В результате взрыва в процессе падения сбитого дрона, ударной волной повреждено остекление одного из учебных заведений Одесского района", - говорится в сообщении.

Военные уверяют, что люди не пострадали.

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"Коварный враг может применять повторные атаки в течение ночи. Прислушайтесь к сигналам воздушной тревоги. Не пренебрегайте собственной безопасностью", - отмечают в Силах обороны.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что сейчас правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Обновлено 22.50. По данным пресс-службы Одесской областной прокуратуры, в результате вечерней атаки повреждена школа. В настоящее время при процессуальном руководстве прокуроров Беляевской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Уточняется, что атака произошла около 20:00. Сейчас на местах происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа.

Напомним, в ночь на 22 декабря российские захватчики нанесли массированную атаку по южным регионам Украины. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 17 БПЛА типа Shahed-131/136, выпущенных из временно оккупированного Крыма: 10 дронов сбиты на Николаевщине, четыре - на Херсонщине и три - в Одесской области. На Николаевщине на одном из инфраструктурных объектов из-за попадания дрона вспыхнул пожар. В Одесской области агрессор пытался попасть по припортовой инфраструктуре, но силы противовоздушной обороны сбили все дроны. В то же время обломками одного из БпЛА повреждено зернохранилище, произошло возгорание.

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