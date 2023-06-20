В частности, ВСУ продвинулись в районе Бахмута и в Запорожской области.

ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта и добились успехов.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что украинские войска продолжали атаки к северо-западу, юго-западу и продвигались на северо-востоке от Бахмута.

Также ВСУ продвинулись на Запорожском направлении. Кадры с геолокацией подтверждают, что украинские войска освободили Пятихатки, примерно в 25 км к юго-западу от Орехова на западе Запорожской области.

К югу и юго-западу от Орехова велись бои. Министерство обороны Великобритании допустило, что втечение последних 10 дней РФ перебросила большие части Днепровской группировки войск с левого берега Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления для реагирования на контрнаступательные действия ВСУ.

Контранступление ВСУ

Минобороны Украины не анонсировало начало контрнаступательной операции. А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что когда контрнаступление начнется - поймут все. Спустя некоторое время в Генштабе сообщили о первых успехах ВСУ в районе бахмута и на юге страны.

А вчера в Минобороны сообщили, что ВСУ освободили 8 населенных пунктов, в том числе и Пятихатки.

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