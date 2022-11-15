Последний раз "прилетов" в течение суток не фиксировали еще в июле.

По состоянию на 18:00 15 ноября в Николаевской области в течение суток не фиксировались "прилеты" ракет, выпущенных со стороны российских оккупантов.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, такого не было почти четыре месяца. Последний раз "прилетов" в течение суток не фиксировали еще в июле.

"У нас есть ежедневный контроль за прилетами в области. Сегодня, 15 ноября, впервые с 6 июля подали, что прилетов во всей области не было за сутки. 18:00 – контрольное время", – подчеркнул Ким.

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Ситуация в Николаевской области

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, по состоянию на 12 ноября 2022 года украинские военные освободили 48 населенных пунктов области, которые были под оккупацией.

Ранее он сообщил, что вся Николаевская область освобождена от оккупантов. Однако под контролем российских захватчиков остается территория Кинбурнской косы.

В то же время городской голова Николаева Александр Сенкевич пока не советует жителям возвращаться в город на фоне освобождения Херсона. Он заявил, что жизнь Николаева пока не изменилась.

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