За потери среди мирных людей можно отплатить лишь победой Украины, отметил мэр Николаева.

Из-за обстрелов оккупантов за время войны в Николаеве погиб 81 гражданский человек, среди погибших - один ребенок.

Об этом во время прямого эфира в социальных сетях заявил городской голова Александр Сенкевич.

"За все время у нас в городе Николаеве погиб 81 гражданский от российских обстрелов. Конечно, эти потери невозможно компенсировать, и это невероятное горе. За них можно отплатить только нашей победой. Относительно материального имущества. Мы подсчитали убытки на более 110 млн грн. На самом деле, их трудно подсчитать, потому что много у кого просто уничтожено жилье, его строительство не в один миллион обсчитывается", - сказал он.

Также мэр Николаева добавил, что от обстрелов повреждено коммунальное имущество: три объекта социальной защиты, пять объектов здравоохранения, 46 учреждений образования, пять учреждений физической культуры и спорта. Также власти получили 550 обращений о повреждении жилого сектора.

Напомним, войска России ворвались в Украину 24 февраля рано утром.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, наносил удары по Николаеву. 4 апреля Александр Сенкевич сообщил, что враг обстрелял областной центр кассетными снарядами.

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