Через этот мост российские войска перевозили военную технику из временно оккупированного Крыма.

В сети появилось видео с дымом, поднимающимся над взорванным в Акимовке Запорожской области железнодорожным мостом.

Через этот мост российские войска перевозили военную технику из временно оккупированного Крыма.

Ранее сообщалось, что мост в Акимовке взорвали партизаны из Мелитополя.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан, который известен в сети под позывными "Штирлиц", назвал этот мост логистической артерией, "через которую осуществлялось снабжение О и ВТ противника из АР Крым на ТОТ Запорожской области".

Война в Украине - актуальные новости

В воскресенье, 11 июня, Украина вернула домой 93 рядовых и сержантов и двоих офицеров в рамках обмена пленными с Россией.

Также 11 июня армия РФ атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега в Херсонской области.

В течение 11 июня российские оккупанты пытались наступать на двух направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ. При этом РФ сосредотачивает свои основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 19 боевых столкновений.