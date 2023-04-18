Он назвал пасорт РФ "билетом к призыву".

Во временно оккупированном Мелитополе планируют собрать для военкомата данные местных жителей, которые получили российские паспорта.

Об этом сообщает мэр города Иван Федоров в своем Telegram-канале. По его словам, тенденции к принудительной мобилизации уже начались. В эфире национального телемарафона Федоров назвал российский паспорт "билетом к призыву и первоочередной мобилизации".

"Например, по всем предприятиям, которые продолжили функционирование на временно оккупированной территории, поставили цель до 18 апреля собрать данные для военкомата только у тех жителей, кто получил паспорта Российской Федерации", - рассказал он.

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Принудительная паспортизация: что известно

Как известно, российские захватчики проводят принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины.

По данным Центра национального сопротивления, из-за низких темпов получения паспортов РФ украинцами, кремлевские кураторы критикуют оккупационные администрации. В ответ те начинают терроризировать мирное население, угрожая им и применяя насилие.

Недавно российская Госдума РФ одобрила поправки, согласно которым россияне теперь будут получать повестки в электронном виде.

Федоров отметил, что после введения реестра военнообязанных и электронных повесток раздавать их смогут и людям в оккупации.

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