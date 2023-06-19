Враги начали ремонтировать пушки на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, отметил советник мэра.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области замечены боекомплекты с непонятной маркировкой.

Их поставки происходили в сторону Бердянска над морем, об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. "В Мариуполе на территории ММК (Мариупольский металлургический комбинат - Ред.) им. Ильича оккупанты начали ремонтировать пушки. В среднем раз в неделю происходит поставка на ремонт пушек среднего калибра", - заявил он.

По словам Андрющенко, пушки преимущественно поступают с Бердянского направления.

"Также на территории района вдоль побережья Азова замечены боекомплекты в не стандартных (зеленых) ящиках, а естественного цвета древесины и с непонятной маркировкой. Поставки такого БК происходили в сторону Бердянска над морем. Возможно, это либо новые снаряды, только что изготовленные, либо снабжение странами-друзьями Путина. Выясняем детали", - проинформировал Андрющенко.

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Как сообщал УНИАН, Мариуполь находится в полной оккупации с конца мая 2022 года. За город продолжались ожесточенные бои - он почти полностью разрушен.

Ранее Петр Андрющенко заявил, что захватчики после масштабного "хлопка" в Мариуполе занимаются заменой разбитой техники и усиливают позиции ПВО. Также стало известно, что в Мариуполе оккупанты начали проверять детей на причастность к партизанскому движению и сотрудничество с украинскими воинами.

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