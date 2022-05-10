В Мариуполе Донецкой области ситуация катастрофическая. Город практически разрушен российскими оккупантами.
УНИАН в режиме онлайн рассказывает, что происходит в Мариуполе во вторник, 10 мая.
03:58 глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области получили ранения шесть мирных жителей.
По состоянию на вечер 9 мая начиная с 24 февраля в Донецкой области от действий российских захватчиков погибли 345 и ранены 1019 жителей региона. В то же время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее полк "Азов" обвинил представителей власти в саботировании подготовки к обороне Мариуполя. По словам бойцов, захват Мариуполя идет уже 2,5 месяца и это осада, какой "еще не было в истории". Они говорят, что 25 тысяч гражданских были убиты российской армией.