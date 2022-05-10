Рашисты в течение 9 мая обстреливали комбинат "Азовсталь" в блокадном Мариуполе и продолжают уничтожать завод сейчас.

В результате российских обстрелов завода "Азовсталь" в Мариуполе есть раненые, но сейчас защитники потеряли связь с полевым госпиталем.

Об этом сообщил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь, известный как "Калина". Его цитирует "Украинская правда".

"Обстрелы, авиация, целую ночь. Есть раненые. Над госпиталем работает авиация, и у нас даже нет с ними связи. Мы даже не знаем куда их всех эвакуировать", - сказал Паламарь.

Российские войска в течение 9 мая обстреливали комбинат "Азовсталь" в блокадном Мариуполе и продолжают уничтожать завод сейчас.

По данным полка "Азов", за минувшие сутки россияне совершили 34 самолетовылета, в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков, на территорию завода "Азовсталь".

Как сообщал УНИАН, 9 мая, после выезда эвакуационной колонны ООН за пределы Донецкой области, оккупанты в очередной раз начали штурм "Азовстали" и пытались осуществить прорыв через мост, который был воротами эвакуации.

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