По его словам, война в Украине является "жутким упадком человечества".

Папа Франциск в воскресном обращении призвал открыть безопасные гуманитарные коридоры с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Об этом сообщает Vatican News.

Он призвал в течение мая ежедневно молиться за мир, сразу направив свои місли в "город Марии" - Мариуполь, уничтоженный бомбардировками.

"Сегодня начинается месяц, посвященный Божьей Матери. Призываю всех верующих и сообщества произносить каждый день мая молитву Розария за мир. Мысль сразу несется к украинскому городу Мариуполю, Городу Марии", варварски разбомленного и уничтоженного. Также и теперь, отсюда, повторяю призыв, чтобы были предоставлены безопасные гуманитарные коридоры для людей, которые заблокированы в меткомбинате этого города", – сказал Папа Франциск, обращаясь к верующим после произнесения молитвы "Царица Неба" в воскресенье, 1 мая.

Он также обратил внимание на трагедию депортированных детей.

"Страдаю и плачу, когда думаю о страданиях населения Украины, особенно, самых слабых, преклонного возраста, детей. Поступают ужасные сообщения об изгнанных и депортированных детях. И в то время, как мы является свидетелями жуткого упадка человечества, вместе с многими встревоженными людьми спрашиваю, действительно ли происходят поиски мира; действительно ли существует воля предотвращать непрерывную военную и вербальную эскалация, делается ли все возможное для того, чтобы замолчало оружие", – сказал далее Святейший Отец.

Он призвал не поддаваться "логике насилия, искаженной спирали вооружений".

"Пусть будет выбрана дорога диалога и мира! Молимся", - сказал Папа, после чего на площади воцарилась молитвенная тишина.

Как писал УНИАН, по информации итальянской газеты Il Messaggero, понтифик трижды обращался к российскому диктатору с просьбой разрешить эвакуацию гражданских лиц из "Азовстали" на судно под папским флагом, но все три раза получал отказ.

Ранее сегодня власти Мариуполя объявила о возможности эвакуации мирного населения на подконтрольную территорию Украины.

29 апреля враг использовал режим тишины, чтобы продвинуться вперед на рубежах вокруг "Азовстали". Попытка получилась неудачной. 30 апреля в городском совете Мариуполя сообщили, мол, появилась надежда на эвакуацию.

Заместитель командира Мариупольского "Азова" Святослав Пономарь с позывным "Калина" позже сообщил, что в Мариуполе обе стороны соблюдают режим тишины. Также удалось достать из-под завалов на территории "Азовстали" двадцать гражданских. Их отправили в условленное место, откуда группа должна была отправиться в Запорожье. При этом, по его словам, не было известно об эвакуации раненых военных.

Напомним, 26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш провел встречу с Путиным в Москве. После завершения встречи он убеждал, что Москва якобы согласилась на привлечение международных организаций к эвакуации людей с "Азовстали".

На следующий день в Кремле эту информацию опровергли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге в Кремле, что конкретных договоренностей по эвакуации из "Азовстали" из ООН у России нет.

После этого Гуттериш прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. После нее президент Украины заявил, что эвакуация из Мариуполя возможна с помощью ООН.

24 апреля мэр города Вадим Бойченко заявлял, что более 100 тысяч населения остается в городе и молит о спасении, но россияне срывают эвакуацию.

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