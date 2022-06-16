Жилье строят для военных и тех, кто будет обслуживать военную базу россиян.

Российские оккупанты начали возведение пятиэтажки на выезде из Мариуполя.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, строительство ведет Минобороны РФ

"Одновременно строит рядом фортификационные линии обороны. На месте строители не скрывают, что строят жилье для военных и тех, кто будет обслуживать военную базу россиян", - отметил он.

Андрющенко также подчеркнул, что этого недостаточно, чтобы покрыть потребности разрушенного оккупантами города.

"Мощность анонсированного жилья - 1015 квартир. В среднем возможно 3 тысяч мариупольцев получают хотя бы такое жилье. Однако, это потребность всего 2 процентов от всех, кто находится в городе на сейчас другим готовят временные бетонные одноэтажные сооружения типа хостела с комнатами на 8 человек и палатки. Но опять - это потребности на 1 процент населения", - отметил он.

Советник мэра убежден, что прежде всего жилье получат коллаборанты, к тому же жильцов будут использовать как живой щит.

"В итоге - это строительство не имеет ничего общего с заботой о людях. Ожидаемо. Но хотя бы так можно было радоваться о части мариупольцев, если бы их не использовали как живой щит", - резюмирует он.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе оккупанты планируют строительство модульных многоквартирных домов для жителей города. В нескольких сотнях метров от домов российские войска готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники, таким образом используя мариупольцев как живой щит.

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