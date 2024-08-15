Наступление на Курщине подняло боевой дух украинцев, отметили журналисты.

Продолжается война в Украине против россиян, и наступление в Курской области РФ подняло боевой дух украинцев, однако для перелома хода противостояния в пользу Киева необходимо несколько шагов со стороны стран Запада.

Для перелома хода войны в пользу Украины, в частности, необходимо, чтобы западные государства более активно поставляли нашей стране современное вооружение, говорится в статье Рolitico. "…курское наступление, по понятным причинам, подняло боевой дух украинцев - так же, как рейды коммандос по приказу Уинстона Черчилля (был премьером Британии с 1940 по 1945 и с 1951 по 1955-й, - Ред.) в первые дни Второй мировой войны подняли боевой дух британцев - и вполне может побудить некоторых уставших союзников держаться за цель", - отмечается в материале.

В то же время журналисты полагают, что "без более активных и перспективных поставок современного оружия и снятия ограничений на использование поставляемых Западом ракет дальнего радиуса действия трудно представить, как можно переломить ход войны в пользу Украины".

Видео дня

В центре внимания новости России - сегодня это стоит внимания

Украинские войска начали наступать в Курской области в начале августа, и по состоянию на 15 число уже освободили 82 населенных пункта. На российской территории создали военную комендатуру, ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

По мнению советника главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, операция украинцев на российской территории не меняет намерений Кремля уничтожить государственность нашей страны, и поэтому союзникам Киева пришло время приложить свои усилия.

Вас также могут заинтересовать новости: