Враги провели обыски в квартирах людей, которых подозревают в "нелояльности", отметили в ЦНС.

В оккупированном Крыму российские захватчики "закрутили гайки" - усилили меры, направленные на то, чтобы выявить украинских партизан.

На полуострове враги стали чаще выборочно проверять людей на улицах, сообщил Центр национального сопротивления. По его данным, также оккупанты провели обыски в квартирах людей, подозреваемых в "нелояльности". В ЦНС добавили, что жилье обыскивали даже тогда, когда хозяев не было дома.

"На временно оккупированном полуострове Крым враг продолжает усиливать меры по выявлению членов украинского подполья", - отметили в Центре.

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Напомним, 3 апреля партизанское движение "Атеш" сообщило, что враги строят новую воинскую часть в Евпатории. По данным движения, его агентам удалось проникнуть на объект.

Ситуация в Крыму - сейчас это стоит знать

Россияне оккупировали Крым в 2014 году, превратили полуостров в военную базу и не раз нарушали там права людей. Киев сначала пытался вернуть Крым политико-дипломатическим путем, но после полномасштабного вторжения РФ украинская сторона кардинально изменила свою позиции и теперь настроена силой освобождать свои земли, которые оказались под оккупацией.

В Крыму уже не раз раздавались взрывы. В частности, в ночь на 24 апреля в Севастополе слышали звуки взрывов. Российская сторона утверждала, что в эту ночь украинские силы якобы попытались атаковать беспилотными катерами пункт базирования Черноморского флота в Севастополе.

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