Атакован один из промышленных объектов области.

В ночь на 28 августа российская армия нанесла удар по Полтавской области.

Как сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин, есть попадание в промышленный объект. Впрочем, от деталей он пока воздержался.

"Сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.

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Ночная атака на Украину

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Россия запустила по Украине крылатые ракеты "Калибр". Сигнал воздушной тревоги звучал в большинстве областей Украины.

В частности, тревогу объявляли в Киеве и области. Впоследствии стало известно, что группа ракет летит в сторону Миргорода Черниговской области. Тревога распространилась также на ряд западных областей. Впрочем, о взрывах не сообщалось.

Воздушные силы пока не отчитывались о том, сколько ракет противник ночью выпустил по Украине, и сколько из них сбили украинские средства противовоздушной обороны.

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