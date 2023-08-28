В ночь на 28 августа российская армия нанесла удар по Полтавской области.
Как сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин, есть попадание в промышленный объект. Впрочем, от деталей он пока воздержался.
"Сегодня враг атаковал Полтавщину. Есть попадание в промышленный объект. Информация о пострадавших уточняется", - отметил он.
Ночная атака на Украину
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Россия запустила по Украине крылатые ракеты "Калибр". Сигнал воздушной тревоги звучал в большинстве областей Украины.
В частности, тревогу объявляли в Киеве и области. Впоследствии стало известно, что группа ракет летит в сторону Миргорода Черниговской области. Тревога распространилась также на ряд западных областей. Впрочем, о взрывах не сообщалось.
Воздушные силы пока не отчитывались о том, сколько ракет противник ночью выпустил по Украине, и сколько из них сбили украинские средства противовоздушной обороны.