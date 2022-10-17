В Киевской области работают силы ПВО.

Утром 17 октября около 06:30 в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Сначала появились сообщения о пролете дронов-камикадзе над регионом. Позже - о взрывах в столице и пригороде.

Информацию о Киевской области подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем Телеграмм-канале.

"Киевщина! В области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до окончания тревоги", - написал он.

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Россия атакует Киев 17 октября дронами-камикадзе

17 октября утром в Киеве прогремели мощные взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщил, что они произошли в Шевченковском районе.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак добавил, что российские оккупанты атаковали столицу дронами-камикадзе.

В результате вражеской атаки дронами-камикадзе в Шевченковском районе Киева произошел пожар в нежилом здании. Также повреждены несколько жилых домов.

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