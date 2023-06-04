Удары по гражданскому населению вместо военных объектов могут дорого обойтись для России.

Волны ракетных обстрелов Киева, не несущих пользы для продвижения россиян на фронт, показывают, что над российском диктатором взяли верх эмоции, считает военный аналитик Шон Белл.

В статье для Sky News он отметил, что Путин, вероятно, нацелил свои ограниченные запасы ракет на гражданское население Киева в ответ на предполагаемые атаки беспилотников по Москве.

"Путин не имеет никакой военной подготовки, поэтому стратегия, доктрина и главные усилия — это не те фразы, которые ему близки. Вместо этого им движет символизм: Бахмут имел ограниченное военное значение, но Путин хотел успешно отпраздновать 1-е мая. Точно так же он хочет наказать президента Владимира Зеленского за его дерзость в ответном ударе, но, подобно Гитлеру и битве за Британию, Путин позволяет эмоциям взять верх над военной стратегией", – считает аналитик.

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Шон Белл подчеркивает, что Россия израсходует баллистические ракеты быстрее, чем их можно заменить, и их трата на удары по гражданскому населению вместо военных объектов может дорого стоить для нее.

"Волны ракетных обстрелов Киева не приносят никакой военной пользы и не способствуют окончанию войны Россией; это просто действия разочарованного лидера, который стремится выместить гнев на своем упорном противнике. Это отсутствие безжалостной сосредоточенности на военных целях является критической слабостью российской военной машины, которую мы можем ожидать в ближайшие месяцы", – прогнозирует аналитик.

Массированные удары по Киеву - что нужно знать

В прошлом месяце российские оккупанты обстреливали Киев почти ежедневно – за месяц было нанесено 17 массированных ударов.

Враг применял и ракеты, в том числе, баллистические, и ударные дроны. Последние – в рекордно большом количестве.

Массированные удары продолжились и в июне. Этой ночью российские оккупанты пытались ударить по столице, но все воздушные цели (крылатые ракеты и БПЛА) были уничтожены на подлете.

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