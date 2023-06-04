Волны ракетных обстрелов Киева, не несущих пользы для продвижения россиян на фронт, показывают, что над российском диктатором взяли верх эмоции, считает военный аналитик Шон Белл.
В статье для Sky News он отметил, что Путин, вероятно, нацелил свои ограниченные запасы ракет на гражданское население Киева в ответ на предполагаемые атаки беспилотников по Москве.
"Путин не имеет никакой военной подготовки, поэтому стратегия, доктрина и главные усилия — это не те фразы, которые ему близки. Вместо этого им движет символизм: Бахмут имел ограниченное военное значение, но Путин хотел успешно отпраздновать 1-е мая. Точно так же он хочет наказать президента Владимира Зеленского за его дерзость в ответном ударе, но, подобно Гитлеру и битве за Британию, Путин позволяет эмоциям взять верх над военной стратегией", – считает аналитик.
Шон Белл подчеркивает, что Россия израсходует баллистические ракеты быстрее, чем их можно заменить, и их трата на удары по гражданскому населению вместо военных объектов может дорого стоить для нее.
"Волны ракетных обстрелов Киева не приносят никакой военной пользы и не способствуют окончанию войны Россией; это просто действия разочарованного лидера, который стремится выместить гнев на своем упорном противнике. Это отсутствие безжалостной сосредоточенности на военных целях является критической слабостью российской военной машины, которую мы можем ожидать в ближайшие месяцы", – прогнозирует аналитик.
Массированные удары по Киеву - что нужно знать
В прошлом месяце российские оккупанты обстреливали Киев почти ежедневно – за месяц было нанесено 17 массированных ударов.
Враг применял и ракеты, в том числе, баллистические, и ударные дроны. Последние – в рекордно большом количестве.
Массированные удары продолжились и в июне. Этой ночью российские оккупанты пытались ударить по столице, но все воздушные цели (крылатые ракеты и БПЛА) были уничтожены на подлете.