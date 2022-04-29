Захватчики попали по Шепетовскому району.

Российские военные с воздуха атаковали Хмельницкую область. Обошлось без жертв.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Сегодня вечером во время "Воздушной тревоги" враг вновь атаковал наше государство. Ракеты "русского мира" не забыли и о Хмельницкой области. Произошел ракетный удар в инфраструктурный объект", - сказал он.

Председатель ОВА отметил, что оккупанты попали по одной из территориальных общин Шепетовского района Хмельницкой области, не раскрывая детали.

Последствия попадания ликвидируются. Пожар, возникший в результате обстрела, уже ликвидировали.

"Жертв нет!",- известил Гамалий.

Как писал УНИАН, 2 апреля город Шепетовка на Хмельнитчине оказался под обстрелом.

25 апреля над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными.

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