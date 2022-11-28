Правоохранителям удалось установить вероятное место захоронения жертв противников.

В марте в Херсонской области российские военные расстреляли авто с двумя гражданскими и переехали его танком.

Как сообщает Офис генпрокурора, в марте военнослужащие РФ между двумя селами в Херсонском районе расстреляли из автоматического оружия машину, в которой находились двое гражданских, и переехали авто танком.

Отмечается, что правоохранители установили вероятное место захоронения погибших, которые были похоронены местными жителями на кладбище.

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Они будут эксгумированы для проведения экспертиз.

"В ходе проведения следственных действий зафиксировано более 50 входных и выходных отверстий на транспортном средстве, которые остались в результате обстрела. Автомобиль будет направлен для дальнейшего проведения соответствующих комплексных судебно-криминалистических экспертиз", - рассказали в ОГПУ.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Херсонской области во время войны с Россией - что надо знать

9 ноября стало известно, что российские захватчики решили отступить с правобережья Херсонской области на левобережье. Враги признали, что отступают из-за серьезных проблем со снабжением. Уже 11 ноября в Херсон зашли украинские воины.

Противники перед отступлением оставили после себя много мин и пыточных.

После отступления враги не раз обстреливали Херсонскую область, есть разрушения, жертвы и пострадавшие. В частности, 27 ноября сообщалось, что за сутки противник 54 раза обстрелял регион, погиб один человек, а два - пострадали.

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