Нарочито показательные вражеские ходы могут содержать в себе определенные ловушки, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокомментировала информацию о якобы выходе оккупантов из Каховки и Новой Каховки в Херсонской области.

Нарочито показательные ходы врага насчет якобы выхода с определенной территории могут содержать в себе некоторые ловушки, сказала она в эфире информационного телемарафона.

"Идет боевая работа, наши планы реализуются. То, что мы говорили, что не собираемся останавливаться, - это подтверждается, но все же надо дать возможность военным довести работу до определенного блока для закрепления результата, и только потом это обсуждать", - отметила Гуменюк.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские оккупанты совершают передислокацию отдельных подразделений и отводят часть своих войск из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Серогозы Генического района.

Ранее в Генштабе сообщили, что 1 декабря противник вывел отдельные подразделения из Алешек, а 3 числа оттуда вывезли коллаборантов вместе с их семьями.

Военный летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил, что враг может отступить на части Херсонской области.

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