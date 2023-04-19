Оккупанты давят на местных жителей, отметил первый заместитель председателя Херсонского облсовета.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отмечает, что на временно оккупированной территории Херсонской области ситуация для украинцев "очень сложная".

Отвечая на вопрос о ситуации на временно оккупированной территории Херсонской области, в Каховке, Олешках и других населенных пунктах, Соболевский отметил, что "там очень сложная ситуация для наших людей".

"Потому что усиленное давление на них. И относительно принудительной "паспортизации". Они (российские оккупанты - УНИАН) продолжают давить на население, чтобы люди шли, оформляли эти паспорта. И ограничение доступа к медицинским услугам. Потому что они говорят людям, что если не будет паспорта, не будет полиса обязательного медицинского страхования российского образца, то не будет и медицинских услуг", - сказал он.

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Кроме того, представитель облсовета отметил и ухудшение обеспечения населения предметами первой необходимости.

"Продолжают они давить и, в первую очередь, на детей. Эта "Юнармия", которую они пытаются создать там, одевая детишек в эту военную форму и промывая им мозг, - в этом плане они так же очень сильно работают", - отметил Соболевский.

Он также отметил, что в отдельных громадах и населенных пунктах на людей осуществляется давление, чтобы они соглашались на так называемую эвакуацию, а фактически депортацию, в частности, в Уфу.

"Они (оккупанты - УНИАН) обещают и поддержку, и жилищные сертификаты, денежную помощь. Но мы видим, что там желающих фактически нет... Все прекрасно понимают, что это такое", - сказал представитель облсовета.

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