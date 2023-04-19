Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский отмечает, что на временно оккупированной территории Херсонской области ситуация для украинцев "очень сложная".
Отвечая на вопрос о ситуации на временно оккупированной территории Херсонской области, в Каховке, Олешках и других населенных пунктах, Соболевский отметил, что "там очень сложная ситуация для наших людей".
"Потому что усиленное давление на них. И относительно принудительной "паспортизации". Они (российские оккупанты - УНИАН) продолжают давить на население, чтобы люди шли, оформляли эти паспорта. И ограничение доступа к медицинским услугам. Потому что они говорят людям, что если не будет паспорта, не будет полиса обязательного медицинского страхования российского образца, то не будет и медицинских услуг", - сказал он.
Кроме того, представитель облсовета отметил и ухудшение обеспечения населения предметами первой необходимости.
"Продолжают они давить и, в первую очередь, на детей. Эта "Юнармия", которую они пытаются создать там, одевая детишек в эту военную форму и промывая им мозг, - в этом плане они так же очень сильно работают", - отметил Соболевский.
Он также отметил, что в отдельных громадах и населенных пунктах на людей осуществляется давление, чтобы они соглашались на так называемую эвакуацию, а фактически депортацию, в частности, в Уфу.
"Они (оккупанты - УНИАН) обещают и поддержку, и жилищные сертификаты, денежную помощь. Но мы видим, что там желающих фактически нет... Все прекрасно понимают, что это такое", - сказал представитель облсовета.
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