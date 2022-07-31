В Бериславском районе Херсонской области был слышен сильный взрыв.
После взрыва на Херсонщине начался пожар, сообщил Telegram-канал "Х*евый Херсон".
СтратКом Вооруженных сил Украины в мессенджере написало, что в Бериславском районе у противника взрывалась "гуманитарка".
"Бавовна и Cелитра решили разыграть орков перед ночными концертами и внезапно посетили Бериславский район. Взрывы "гуманитарки" слышны далеко от эпицентра "вечеринки", - отметили в СтратКоме.
Напомним, противники рано утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Врагам, в частности, удалось захватить ряд населенных пунктов в Херсонской области.
Украину поддержали ряд западных стран, в том числе США предоставили реактивные системы залпового огня HIMARS. Вооружение за несколько недель использования в нашей стране помогло уничтожить более 30 логистических объектов вражеской армии.
В конце июля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что захватчики опасаются ударов украинской армии и начали завозить на Херсонщину боеприпасы под видом гуманитарной помощи.