У врага в Херсонской области взрывалась "гуманитарка", отметили в СтратКоме армии Украины.

В Бериславском районе Херсонской области был слышен сильный взрыв.

После взрыва на Херсонщине начался пожар, сообщил Telegram-канал "Х*евый Херсон".

СтратКом Вооруженных сил Украины в мессенджере написало, что в Бериславском районе у противника взрывалась "гуманитарка".

"Бавовна и Cелитра решили разыграть орков перед ночными концертами и внезапно посетили Бериславский район. Взрывы "гуманитарки" слышны далеко от эпицентра "вечеринки", - отметили в СтратКоме.

Напомним, противники рано утром 24 февраля осуществили полномасштабное вторжение в Украину. Врагам, в частности, удалось захватить ряд населенных пунктов в Херсонской области.

Украину поддержали ряд западных стран, в том числе США предоставили реактивные системы залпового огня HIMARS. Вооружение за несколько недель использования в нашей стране помогло уничтожить более 30 логистических объектов вражеской армии.

В конце июля в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что захватчики опасаются ударов украинской армии и начали завозить на Херсонщину боеприпасы под видом гуманитарной помощи.

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