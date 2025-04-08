Возле Купянска оккупанты с бронетехникой утонули в реке, - 'Хортица'

Это произошло во время очередной неудачной попытки форсировать реку Оскол.

Российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине. В частности, недавно захватчики пытались форсировать реку Оскол на Купянском направлении, но потерпели провал.

Как сообщает ОСУВ "Хортица", ВСУ за прошедшие сутки успешно отбили пехотинские атаки врага у Богуславки и Загрызово на Купянском направлении. Впрочем, штурмовые действия россиян продолжаются.

"Враг продолжает попытки перемещения на западный берег реки Оскол. На днях оккупанты пытались пересечь этот водоем в районе Матюсовки, однако бронетехника, а именно БМП-2 вместе с экипажем, затонула", - отметили в "Хортице".

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Также на этом направлении подразделения Сил обороны отбили две попытки наката противника. Сначала вражеская пехота на бронетехнике - танк и БМП пыталась прорваться на наши позиции. А при второй попытке провести штурм - другие танк и БМП пытались втянуть свою пехоту на украинские позиции. В результате боевой работы были повреждены две БМП, уничтожены два танка и четверо оккупантов, а еще трое - ранены. Вражеское наступление отбито, потерь наших позиций не допущено.

Война в Украине: вы могли это пропустить

По данным британской разведки, темпы продвижения российской захватнической армии в 2025 году замедлились. Украинские войска также проводят тактические контратаки, и это позволило отвоевать часть территории вокруг Покровска.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) говорят, что российским войскам все реже удается захватывать украинскую территорию. В частности, в ноябре 2024 года оккупанты захватили примерно 627 кв км украинской земли, в декабре - 569 кв км, в январе - 427 кв км, в феврале - 354 кв км, в марте - 203 кв км. Для понимания, 203 кв км - это квадрат со сторонами примерно 14 км.

Между тем Associated Press пишет, что Россия намерена усилить свои позиции на переговорах и поэтому ведется подготовка наступательных действий на фронте, которые должны длиться от шести до девяти месяцев.

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