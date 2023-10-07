Развернутые на этом участке российские силы, вероятно, остаются в бою неэффективным.

На этой неделе российские войска возобновили наступление вблизи Купянска Харьковской области. Однако большинство российских сил, развернутых на этом участке фронта, вероятно, остаются в бою неэффективным, констатируют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Возобновление российских наступательных операций под Купянском, возможно, с участием подразделений 25-й общевойсковой армии, вероятно, имеет целью отвлечь внимание Украины от других участков фронта на юге Украины. Однако ранее в ISW оценивали, что 25-ая ОВА была поспешно развернута до предполагаемой даты развертывания в декабре 2023 года и, вероятно, имеет серьезную нехватку персонала, плохую подготовку или то и другое", - говорится в отчете.

Ситуация на Купянском направлении - последние новости

Как сообщал Генштаб ВСУ, за прошед шие сутки на Купянском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской област.

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Представитель восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на Лимано-Купянском направлении ситуация тяжелее и динамичнее, чем на Бахмутском. По его словам, здесь сосредоточено более 110 тысяч личного состава российских захватчиков, также 1085 их танков.

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