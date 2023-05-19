Оккупанты устроили полигон на острове Джарылгач / фото Минобороны РФ

Русские устроили военный полигон на оккупированном украинском острове Джарылгач.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Зазнается, что по подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу к острову песком. 

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"Это сделано с целью более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон", - информирует Генштаб. 

Война в Украине: что происходит на Херсонщине

Российские оккупанты поливают правобережье Херсонской области плотным огнем. Во время атаки по Зеленовке 17 мая оккупанты убили ребенка и двух мужчин. Еще один мужчина и несовершеннолетний парень получили травмы различной степени тяжести. 

Кроме того, в области высокий уровень загрязнения территорий боеприпасами. 16 мая на российской мине подорвался подросток. 17-летний парень получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Сообщалось, что его планируют эвакуировать в больницу в Кривом Роге.

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