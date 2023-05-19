Остров соединили с захваченной материковой частью Херсонщины в районе Лазурного, засыпав переправу к острову песком.

Русские устроили военный полигон на оккупированном украинском острове Джарылгач.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Зазнается, что по подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарылгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное, засыпав переправу к острову песком.

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"Это сделано с целью более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон", - информирует Генштаб.

Война в Украине: что происходит на Херсонщине

Российские оккупанты поливают правобережье Херсонской области плотным огнем. Во время атаки по Зеленовке 17 мая оккупанты убили ребенка и двух мужчин. Еще один мужчина и несовершеннолетний парень получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, в области высокий уровень загрязнения территорий боеприпасами. 16 мая на российской мине подорвался подросток. 17-летний парень получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Сообщалось, что его планируют эвакуировать в больницу в Кривом Роге.

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