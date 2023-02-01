Из-за противников в Донецкой области за сутки пострадали шесть человек.

Во вторник, 31 января, российские оккупанты убили четырех человек в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. "Россия убивает гражданских! В течение 31 января россияне убили четырех жителей Донецкой области: двоих в Бахмуте, одного в Парасковиевке и одного в Угледаре", - отметил он.

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Еще шесть человек в области были ранены.

Ситуация в Донецкой области - сейчас это стоит знать

Как писал УНИАН, 31 января Павел Кириленко сообщил, что в Бахмуте из-за артиллерийского обстрела российских оккупантов погибли два человека, а также были ранены четверо гражданских. Один из погибших - несовершеннолетний парень.

Власти Украины объявляли эвакуацию с неоккупированной территории Донецкой области.

Стоит отметить, что на Донбассе уже не один месяц идут ожесточенные бои. Утром 1 февраля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что враги не прекращают наступать на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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