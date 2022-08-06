Жителей Донецкой области призывают выехать в более безопасные регионы.

Этой ночью российские оккупанты вели интенсивные обстрелы на Донецком направлении и нанесли удары по городам в относительном тылу.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, после полуночи захватчики дважды обстреляли Константиновку, уничтожив подъезд в многоэтажке. Спасатели извлекли из-под завалов и заблокированных квартир 7 человек. Еще одним обстрелом они повредили школу, никто не пострадал.

Кириленко рассказал, что ночь прошла напряженно в Авдеевской, Марьинской и Очеретинской громадах. В Красногоровке повреждены 5 частных домов, в Первомайском снаряды попали рядом с магазином. Информация о пострадавших пока не поступала.

Также ракетный удар россияне нанесли по Курахово – попали в школу и жилые дома. Еще одну школу повредили в пгт Кураховка.

Под российские обстрелы попала и Дружковка – повреждены 5 жилых домов.

"Россияне продолжают бить по гражданским и уничтожать социальную инфраструктуру. Оставаться в области – опасно! Призываю всех выехать в более безопасные регионы Украины", – подчеркнул глава ОВА.

Напомним, за минувшие сутки, 5 августа, российские захватчики убили 5 мирных жителей Донецкой области, еще 14 человек получили ранения.

29 июля правительство создало Штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Власти ввели обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов региона перед началом отопительного сезона.

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