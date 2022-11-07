В результате обстрела возник пожар.

Утром 7 ноября 2022 года российские оккупационные войска обстреляли Лиман. Под удар попала многоэтажка.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области, россияне попали в девятиэтажный жилой дом. Отмечается, что удар пришелся на угловую часть здания.

В результате удара были полностью разрушены с первого по восьмой этажи дома. В этой части здания также возник пожар.

Видео дня

Отмечается, что с первого этажа дома спасатели эвакуировали женщину.

Освобождение Лимана: что известно

Украинские военные освободили Лиман Донецкой области от оккупантов 2 октября 2022 года. Уже 4 октября там официально подняли государственный флаг Украины.

После деоккупации Лимана там начали находить места массовых захоронений. Так, 7 октября стало известно в городе обнаружили около 200 одиночных и одну братскую могилу с телами погибших во время российской оккупации.

29 октября глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в деоккупированные Святогорск и Лиман подвели электричество.

Вас также могут заинтересовать новости: