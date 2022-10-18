После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят.

В освобожденном Лимане в Донецкой области правоохранители эксгумировали тела пяти детей, погибших от осколочных ранений во время российских обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

"Полицейские достали из стихийных могил девочек, 2021, 2019 и 2008 годов рождения, и мальчиков, рожденных в 2011 и 2012 годах. Двое самых маленьких девочек – сестрички. После судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят", – говорится в сообщении.

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Отмечают, что четверых детей следователи обнаружили в массовом захоронении на кладбище. Еще одного мальчика мама похоронила в собственном дворе.

"Предварительно установлено, что все погибли от осколочных ранений в результате российских обстрелов", – отметили в министерстве.

Массовые убийства мирного населения в Донецкой области

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Донецкой области идут ожесточенные бои. По словам главы Донецкой ОВА, до начала осеннего контрнаступления ВСУ Украина контролировала 45% территории области. Уже по состоянию на 26 сентября – 50% территории.

По информации местных властей, в деоккупированных общинах Лимана и Святогорска, что в Донецкой области, уцелела только пятая часть объектов гражданской и критической инфраструктуры.

По состоянию на 17 октября на освобожденных территориях Донетчины выявлено 43 места массовых захоронений.

Как сообщают правоохранители, по состоянию на утро 18 октября всего в Краматорском районе эксгумировано 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского жителя.

Среди гражданских – 67 мужчин, 56 женщин, 5 детей, пол 6 человек не установлен. Сейчас продолжаются мероприятия по идентификации умерших и установлению причин их смерти.

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