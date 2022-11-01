По его словам, четыре российских дрона упали на гражданские объекты.

Рано утром, 1 ноября, в Полтавской области сбили три российских БПЛА. Но в областном центре прозвучали взрывы, после чего поднялся пожар.

Об этом сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram-канале.

По его словам, четыре российских дрона упали на гражданские объекты.

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"На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно жертв нет", - отметил Лунин.

Ранее УНИАН писал, что взрывы в Полтаве прозвучали около 2.00 ночи. Позже Лунин сообщил, что в небе над областью заметили вражеские беспилотные летательные аппараты.

Российские атаки Украины

Как сообщал УНИАН, утром 31 октября российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по городам Украины.

Сообщалось о повреждения 18 объектов, большинство из которых являются энергетическими.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне применили по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа "Shahid-136" и один БПЛА "Ланцет-3".

Президент Владимир Зеленский отметил, что большинство объектов, которые оккупанты определили как мишени, удалось спасти. Воздушные силы сбили 45 крылатых ракет из 55.

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