Оккупанты ведут войну на уничтожение мирных жителей Чернигова, отметил глава областного центра.

В Чернигове россияне сознательно обстреливают мирных жителей, пока известно об около 200 убитых горожан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

"Россияне ведут сознательные обстрелы мирных жителей. В частности, уже несколько недель из всех видов оружия и авиации расстреливается мирное население. Есть масса свидетельств этого, которые будут использованы в международных судах. Россия сознательно совершает преступление", - отметил он.

Мэр призвал не верить пленным российским летчикам, которые говорят, что не знали, куда совершали удары.

По его словам, некоторые из них осуществляли бомбардировки жилых кварталов днем на малых высотах и могли видеть, по чему именно стреляют.

"Так же и минометчики, которые четко видят и знают, что они совершают артиллерийские обстрелы из всех видов оружия не по каким военным объектам, а именно по жилым многоэтажным домам. Что касается вреда, то нам уже легче назвать те дома, которым не нанесен вред. Города разнесены вдребезги: разбомбленные дома, садики, школы, стадионы, библиотеки. Я имею цифры по более 200 убитых мирных жителей", - рассказал Атрошенко.

Он уточнил, что были и прямые попадания в больницы, в частности, почти уничтожена районная больница.

"Никакой войны России с Вооруженными силами Украины на территории Чернигова не ведется, ведется война на уничтожение мирных людей", - подчеркнул он.

Городской голова Чернигова назвал российских оккупантов фашистами современности.

Напомним, ранним утром 24 февраля войска РФ ворвались на территорию Украины. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в том числе - Чернигов.

26 марта Владислав Атрошенко говорил, что ситуация в Чернигове сложная, невозможно вывезти более 40 тяжелораненых и доставить гуманитарную помощь.

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