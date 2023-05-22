Враг продолжает посыпать украинских защитников артиллерией и танковыми снарядами.

Украинские силы обороны продолжают держать Бахмут несмотря на значительное давление со стороны врага и готовят для российских оккупантов очередной "сюрприз", рассказал в эфире телемарафона начальник пресс-службы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба.

"Ситуация сейчас на самом деле тяжелая. Несмотря на это ребята стоят и будут стоять, сколько это потребуется. Конечно, тяжело, враг применяет большое количество артиллерии. Но стоим, держимся. ... Не могу сказать, что ощущаются какие-то глобальные изменения с их стороны. Они как давили, так и давят, как посыпали артиллерией, танковыми обстрелами и всем остальным, так и продолжают это делать. Поэтому нельзя ничего сказать по этому поводу. О снарядном голосе речь не идет, у них достаточно снарядов", – рассказал Шандыба.

Относительно дальнейших планов украинских защитников спикер "Эдельвейса" отметил, что пока публично говорить о планах не может, однако анонсировал подготовленные для врага "сюрпризы".

"Анонсировать есть что, но пока давайте держать это в тайне. Потому что прошлый сюрприз, он уже осуществился. Если вы знаете, наша бригада продвинулись до 3 километров вглубь противника и примерно так же по флангам. То есть силы бригады освободили шесть квадратных километров территории. В дальнейшем есть планы похожие на эти, но пока не будем говорить но это будет", – сказал он.

Ситуация в Бахмуте - что надо знать

В субботу главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин отчитался о захвате Бахмута. Аналогичные заявления он делал и раньше.

Украинские военные опровергли информация о полном захвате города. В Минобороны 21 мая заявили, что Украина контролируют часть города, в частности, частный сектор и определенные инфраструктурные и промышленные объекты. По состоянию на утро понедельника, 22 мая, украинские военные контролировали небольшую часть города.

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